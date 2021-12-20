Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание не перенесённых матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин и другие россияне

Расписание не перенесённых матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин и другие россияне
Комментарии

«Чемпионат» представляет расписание ещё оставшихся в календаре матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием российских игроков, которые должны состояться на этой игровой неделе (21-27 декабря 2021 года).

21 декабря
03:00 – «Баффало Сэйбрз» — «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)
04:30 – «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов) — «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов)

22 декабря
03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин)
03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин (?)) – «Нью-Джерси Дэвилз»
06:00 – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв)
06:00 – «Сиэтл Кракен» — «Аризона Койотс» (Любушкин)

23 декабря
Все матчи отменены

24 декабря
03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин (?)) – «Филадельфия Флайерз» (Проворов)
03:00 – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов) – «Баффало Сэйбрз»
03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Варламов, Сорокин) – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин)
04:30 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов)
05:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв)
06:00 – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов) — «Лос-Анджелес Кингз»

25-27 декабря
В Северной Америке празднуют рождество – матчей не будет.

Примечание: нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов находится в протоколе коронавируса и не выйдет на лёд на этой неделе. В свою очередь, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин уже приступил к тренировкам и близок к возвращению в строй.

Новость по теме
Голкипер «Кингз» — об Овечкине: это безумие — остановить величайшего снайпера всех времён
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021