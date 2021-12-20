Расписание не перенесённых матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин и другие россияне

«Чемпионат» представляет расписание ещё оставшихся в календаре матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием российских игроков, которые должны состояться на этой игровой неделе (21-27 декабря 2021 года).

21 декабря

03:00 – «Баффало Сэйбрз» — «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)

04:30 – «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов) — «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов)

22 декабря

03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин)

03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин (?)) – «Нью-Джерси Дэвилз»

06:00 – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв)

06:00 – «Сиэтл Кракен» — «Аризона Койотс» (Любушкин)

23 декабря

Все матчи отменены

24 декабря

03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин (?)) – «Филадельфия Флайерз» (Проворов)

03:00 – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов) – «Баффало Сэйбрз»

03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Варламов, Сорокин) – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин)

04:30 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов)

05:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв)

06:00 – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов) — «Лос-Анджелес Кингз»

25-27 декабря

В Северной Америке празднуют рождество – матчей не будет.

Примечание: нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов находится в протоколе коронавируса и не выйдет на лёд на этой неделе. В свою очередь, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин уже приступил к тренировкам и близок к возвращению в строй.