Расписание не перенесённых матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин и другие россияне

«Чемпионат» представляет расписание ещё оставшихся в календаре матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием российских игроков, которые должны состояться на этой игровой неделе (21-27 декабря 2021 года).
21 декабря
03:00 – «Баффало Сэйбрз» — «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)
04:30 – «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов) — «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов)
22 декабря
03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин)
03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин (?)) – «Нью-Джерси Дэвилз»
06:00 – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв)
06:00 – «Сиэтл Кракен» — «Аризона Койотс» (Любушкин)
23 декабря
Все матчи отменены
24 декабря
03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин (?)) – «Филадельфия Флайерз» (Проворов)
03:00 – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов) – «Баффало Сэйбрз»
03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Варламов, Сорокин) – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин)
04:30 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов)
05:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв)
06:00 – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов) — «Лос-Анджелес Кингз»
25-27 декабря
В Северной Америке празднуют рождество – матчей не будет.
Примечание: нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов находится в протоколе коронавируса и не выйдет на лёд на этой неделе. В свою очередь, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин уже приступил к тренировкам и близок к возвращению в строй.
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