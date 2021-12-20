Форвард «Каролины»: в чат команды пришло сообщение, что игроков из НХЛ на ОИ-2022 не будет

Финский нападающий «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен сообщил, что игрокам НХЛ пришли сообщения о неучастии в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Прошёл сеанс видеосвязи с ассоциацией хоккеистов НХЛ (NHLPA), на котором шло обсуждение вопроса участия в Олимпийских играх. Я не присутствовал на нём, но некоторые одноклубники были там. После этого в групповой чат команды пришло сообщение о том, что игроков из НХЛ на Олимпиаде в Пекине не будет, участие будет невозможно. Это очень жестокое разочарование, я ждал этого турнира. Но я могу попробовать сыграть через четыре года, мне ведь всего 27.

Что будем делать в три недели перерыва? Понятия не имею. Но я знаю нашего главного тренера Рода Бриндамора, и не верю в то, что у нас будет отпуск. Наверняка будут сборы. В любом случае, сейчас половина лиги сдала положительные тесты. Всё выглядит не очень хорошо», — цитирует Терявяйнена Yle.