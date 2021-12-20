Диц дебютирует в первом звене ЦСКА в матче с «Йокеритом»

Стал известен состав московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом». Встреча пройдёт сегодня, 20 декабря, на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Начало — в 19:30 по московскому времени.
В составе армейского клуба свою дебютную игру проведёт защитник Даррен Диц. Он сыграет в первом завене вместе с Класом Дальбеком. Также Диц числится как альтернативный капитан армейцев.
Рейдеборн (Киселёв);
Дальбек — Диц, Валльмарк — Андронов — Нордстрём;
Блажиевский — Сергеев, Окулов — Каменев — Плотников;
Гилмор — Ибрагимов, Мингачёв — Светлаков — Соркин;
Калиниченко, Гуськов — Карнаухов — Полтапов.
Напомним, ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, после 39 матчей набрав 53 очка. «Йокерит» — на третьей строчке Запада, имея в своём активе 54 балла после 40 игр.
- 20 декабря 2021
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