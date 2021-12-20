Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Диц дебютирует в первом звене ЦСКА в матче с «Йокеритом»

Диц дебютирует в первом звене ЦСКА в матче с «Йокеритом»
Комментарии

Стал известен состав московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом». Встреча пройдёт сегодня, 20 декабря, на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Начало — в 19:30 по московскому времени.

В составе армейского клуба свою дебютную игру проведёт защитник Даррен Диц. Он сыграет в первом завене вместе с Класом Дальбеком. Также Диц числится как альтернативный капитан армейцев.

Рейдеборн (Киселёв);
Дальбек — Диц, Валльмарк — Андронов — Нордстрём;
Блажиевский — Сергеев, Окулов — Каменев — Плотников;
Гилмор — Ибрагимов, Мингачёв — Светлаков — Соркин;
Калиниченко, Гуськов — Карнаухов — Полтапов.

Напомним, ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, после 39 матчей набрав 53 очка. «Йокерит» — на третьей строчке Запада, имея в своём активе 54 балла после 40 игр.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021