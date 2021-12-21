Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 21 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 21 декабря.



В Западной конференции на первое место вышел санкт-петербургский СКА, одержавший победу над «Спартаком» (4:2). Подопечные Валерия Брагина имеют 56 очков после 40 встреч. На второй строчке расположился ЦСКА, накануне обыгравший «Йокерит» (3:1). Армейцы Москвы набрали 55 баллов после 40 матчей. Замыкает тройку московское «Динамо», после 39 игр имеющее 54 очка.



На Востоке лидерство сохраняет «Металлург», набравший 61 балл после 39 матчей. На второй строчке — челябинский «Трактор», у коллектива Анвара Гатиятулина 59 очков при 41 сыгранной встрече. На третьем месте располагается «Салават Юлаев», обыгравший в последней встрече «Куньлунь» (4:3, ОТ). У уфимцев 53 балла после 40 матчей.

В зону плей-офф на Западе в настоящий момент попадают: СКА, ЦСКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», «Северсталь», «Локомотив», «Спартак», «Динамо» Минск.



На Востоке в восьмёрку сильнейших входят: «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь», «Автомобилист», «Барыс».