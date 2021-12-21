Овечкин — один из лидеров голосования на Матч звёзд НХЛ. Капризов может стать капитаном

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 29% голосов лидирует в голосовании болельщиков на Матч звёзд НХЛ – 2022 среди игроков Столичного дивизиона. Об этом информирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Как отмечает источник, российский нападающий может стать одним из четырёх капитанов команд на звёздный уик-энд НХЛ 2022. Среди всех игроков НХЛ больший процент голосов относительно конкурентов на данный момент получил только капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который с 30% лидирует в Тихоокеанском дивизионе.

Овечкин в голосовании Столичного дивизиона с отрывом опережает капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби (13,4%), нападающего «Каролины» Себастьяна Ахо (6,8%), защитника Адама Фокса (5,5%) и нападающего Артемия Панарина (5,1%), представляющих «Нью-Йорк Рейнджерс».

Примечательно, что стать капитаном на Матч звёзд имеет и 24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. В голосовании Центрального дивизиона форвард с 9,5% голосов уступает только лидеру «Колорадо» Натану Маккиннону (13,1%). Его ближайший преследователь защитник «Эвеланш» Кейл Макар (9,3%).

Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США) и вновь будет состоять из 3-матчевого турнира в формате «три на три», участие в котором примут четыре команды — из каждого дивизиона.