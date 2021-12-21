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Сборная Канады объявила имена трёх капитанов на МЧМ-2022

Сборная Канады объявила имена трёх капитанов на МЧМ-2022
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Стал известен капитан сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2022 года.

Как сообщает твиттер-аккаунт TSN, после тренировки в понедельник канадская команда объявила имена капитана, а также его двух ассистентов. Капитанскую повязку получил Кейден Гуле, ассистенты — Джейк Нейборс и Коул Перфетти.

Напомним, сборная Канады сыграет товарищеский матч с командой России накануне МЧМ-2022. Встреча состоится в пятницу, 24 декабря. Начало — в 3:00 мск.

Календарь МЧМ-2022

Молодёжный чемпионат мира 2022 года пройдёт с 26 декабря по 6 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная Канады сыграет в группе А вместе с командами Финляндии, Германии, Чехии и Австрии. Первый матч на турнире подопечные Дэйва Кэмерона сыграют в понедельник, 27 декабря, с Чехией. Начало — в 3:00 мск.

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