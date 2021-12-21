Павелски вышел на 9-е место по количеству голов в НХЛ среди американцев в истории

«Даллас Старз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:4. Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».



Один из голов забил 37-летний нападающий Джо Павелски. Для хоккеиста эта шайба стала 406-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на девятое место по количеству голов среди американских игроков за историю лиги.

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Первое место по данному показателю занимает Майк Модано, забросивший в регулярках за карьеру 561 шайбу, на втором месте расположился Кейт Ткачук с 538 голами, третья строчка — у Джереми Рёника (513).

В текущем сезоне Павелски провёл 29 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков при показателе полезности «+6».