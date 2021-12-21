Жамнов: ситуация в НХЛ неприятная. Конечно, Овечкина и Малкина будет жалко

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с участием игроков из Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Неприятная история. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно, поедут игроки НХЛ в Пекин или нет. Если откажутся, то, думаю, о решении будет объявлено заранее. Хотя, вполне возможно, лига будет ждать дедлайна, установленного на 10 января.

Мы всегда на телефонах. Все ждут, каким будет решение со стороны НХЛ. Илья Ковальчук постоянно на связи с ребятами, я тоже подключаюсь. С тренером вратарей Женей Набоковым тоже разговариваем. Если НХЛ всё же поедет на Игры, то Женя будет в нашем штабе. Ребята из НХЛ надеются и верят, разговоров много, будет жалко, если у них не получится сыграть на Олимпиаде. В том числе и со спортивной точки зрения.

Овечкин и Малкин могут уже не сыграть на Олимпиаде? Есть молодые ребята, есть те, кто постарше и поопытнее, вроде Саши Овечкина или Жени Малкина. Конечно, их будет жалко, но, снова повторюсь, ждём решения от НХЛ», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.