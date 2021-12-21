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Жамнов: ситуация в НХЛ неприятная. Конечно, Овечкина и Малкина будет жалко

Жамнов: ситуация в НХЛ неприятная. Конечно, Овечкина и Малкина будет жалко
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с участием игроков из Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Неприятная история. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно, поедут игроки НХЛ в Пекин или нет. Если откажутся, то, думаю, о решении будет объявлено заранее. Хотя, вполне возможно, лига будет ждать дедлайна, установленного на 10 января.

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Мы всегда на телефонах. Все ждут, каким будет решение со стороны НХЛ. Илья Ковальчук постоянно на связи с ребятами, я тоже подключаюсь. С тренером вратарей Женей Набоковым тоже разговариваем. Если НХЛ всё же поедет на Игры, то Женя будет в нашем штабе. Ребята из НХЛ надеются и верят, разговоров много, будет жалко, если у них не получится сыграть на Олимпиаде. В том числе и со спортивной точки зрения.

Овечкин и Малкин могут уже не сыграть на Олимпиаде? Есть молодые ребята, есть те, кто постарше и поопытнее, вроде Саши Овечкина или Жени Малкина. Конечно, их будет жалко, но, снова повторюсь, ждём решения от НХЛ», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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