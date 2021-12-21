Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic: главная надежда игроков НХЛ — что Олимпиаду в Пекине отложат на год

The Athletic: главная надежда игроков НХЛ — что Олимпиаду в Пекине отложат на год
Комментарии

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн поделился сведениями о мыслях игроков и менеджеров НХЛ о возможном пропуске Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Как отметил сегодня один источник, главная надежда для игроков НХЛ — на то, что Зимние Игры в Пекине отложат на год из-за последней волны коронавируса — так же, как Игры в Токио перенесли на год. Хотя МОК в начале декабря заявил, что это не вариант. Но две недели назад мир выглядел иначе.

Один топ-менеджер клуба НХЛ спросил у меня на прошлой неделе, почему НХЛ и профсоюз не хотят организовать во время трёхнедельной паузы в феврале турнир лучших против лучших в Северной Америке. Но лига и профсоюз завернули эту идею на прошлой неделе, один источник сказал, что на организацию турнира по типу Кубка мира требуется год-полтора.

НХЛ и профсоюз всё равно в какой-то момент должны начать обсуждать Кубок мира-2024, если они в нём заинтересованы. Но это всё равно не Олимпиада», — приводит слова Лебрюна The Athletic.

Новость по теме
Кросби: если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, буду разочарован. Обидно за хоккеистов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021