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Экс-голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж продолжил карьеру после тяжёлой травмы

Экс-голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж продолжил карьеру после тяжёлой травмы
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Вратарь Якуб Коварж подписал контракт с «Цюрихом», информирует официальный сайт клуба.

Срок соглашения с 33-летним чехом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, весной Коварж сделал операцию на коленном суставе, а в августе прошёл курс реабилитации в Германии. В марте 2021 года голкипер продлил соглашение с «Автомобилистом» на один сезон, однако в начале сезона получил травму и был вынужден покинуть команду.

Коварж провёл в «Автомобилисте» 381 матч, оформил 43 шат-аута и отбил 9990 бросков. Также голкипер трижды участвовал в Матче звёзд КХЛ. В прошедшем розыгрыше КХЛ Коварж провёл 51 матч в регулярном чемпионате, одержав 23 победы и отразив 92,4% бросков. В Кубке Гагарина голкипер сыграл в пяти встречах, одержав одну победу.

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