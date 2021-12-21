Международная федерация хоккея выбрала двух российских судей для работы на МЧМ-2022

Международная федерация хоккея с шайбой опубликовала список главных и линейных судей на МЧМ-2022.
По сравнению с прошлым годом, когда турнир обслуживали исключительно канадцы, ИИХФ сделала судейское представительство международным.
Главные судьи: Адам Блоски, Кайл Ковальски, Морган Макфи (все — Канада), Рику Брандер, Йоонас Кова (оба — Финляндия), Шон Фернандес, Роберт Хеннесси, Джейк Рекуки (все — США), Андреас Харнебринг, Кристоффер Хольм (оба — Швеция), Марк Иверт (Германия), Адам Кика (Чехия), Сергей Юдаков (Россия);
Линейные судьи: Ник Бриганти, Джон Рэй (оба — США), Дарио Фукс (Швейцария), Андреас Хофер (Германия), Коди Хусеби, Райан Джексон, Бретт Макки (все — Канада), Томми Нииттюля (Финляндия), Даниель Перссон (Швеция), Роман Славиковский (Россия), Йозеф Шпур (Чехия).
- 21 декабря 2021
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