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«Барыс» всухую обыграл «Автомобилист», одержав пятую победу в шести матчах

«Барыс» всухую обыграл «Автомобилист», одержав пятую победу в шести матчах
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Старченко – 34:12' (5x5)   0:2 Вей (Морроу) – 59:21' (5x5)

На 35-й минуте Роман Старченко после перехвата потрясающим броском с ползоны вывел нур-султанскую команду вперёд. Точку в матче на последней минуте третьего периода поставил Линден Вей. Голкипер Йони Ортио оформил шат-аут, отразив все 32 броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Москве сыграет с местным «Динамо». «Барыс» в Казани встретится с «Ак Барсом». Оба матча пройдут 23 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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