«Барыс» всухую обыграл «Автомобилист», одержав пятую победу в шести матчах

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 35-й минуте Роман Старченко после перехвата потрясающим броском с ползоны вывел нур-султанскую команду вперёд. Точку в матче на последней минуте третьего периода поставил Линден Вей. Голкипер Йони Ортио оформил шат-аут, отразив все 32 броска.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Москве сыграет с местным «Динамо». «Барыс» в Казани встретится с «Ак Барсом». Оба матча пройдут 23 декабря.