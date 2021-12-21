«Все грызутся за очки». Главный тренер «Сибири» объяснил, как удалось обыграть «Локомотив»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победы над «Локомотивом» (2:1 ОТ).



«Первый период была равная игра, больше разведки, осторожничали обе команды. Во втором периоде мы упустили инициативу, соперник переломил, добавил, сделал пару наложений нам. Немножко народ погрузили. По третьему могу сказать, что перешли в три пятёрки. Благодарен парням, что нашли в себе силы и волю, характер проявили. Работали до конца, забили трудовой, хороший гол. В овертайме всё равно мы шли вперёд, и нам воздалось. Третий период мы играли не хуже соперника, а думаю, что в некоторых моментах и получше.



Почему играли в три пары защитников и не использовали Ефремова? Скажу, что борьба за место под солнцем обостряется. Очко в очко — и на западе, и на востоке. Команды, думаю, многие перестроились, поймали свою игру. Все грызутся за очки. Пускать молодого парня под такие серьёзные матчи не очень бы хотелось психологически. Но то, что он провёл достаточно матчей по сравнению с прошлым сезоном, это большой плюс. Ошибаться молодые будут всегда, у нас и взрослые ошибаются. Но надо это перетерпеть. А сейчас пока в три пары справляемся. Тем более после перерыва первая встреча — , думаю, что сыграли более менее достойно.



Выбор основного вратаря на матч? Я бы не сказал, что Красоткин „перегорел“ в прошлой встрече с бывшей командой. Там фактически три броска и два — в пустые. Там его вины в голах практически нет. Это был ход: встряхнуть. Кому играть сегодня — дилеммы не было. Наш тренер по вратарям всегда был с Сятери на связи. Практически каждый день переписывались, созванивались. Как он себя чувствует, готов или не готов. Я думаю, что в принципе он здорово сыграл и проблем не было. Он прилетел вчера утром, команда собралась, он форму разложил, чуть-чуть отдохнул. Профессионал, подготовился», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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