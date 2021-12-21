Мартемьянов — о травме Мёрфи на Евротуре: финансовые возможности «Сибири» не бесконечны

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал травмы Тревора Мёрфи и Дмитрия Овчинникова.
«Замена Мёрфи? Я уже не единожды говорил, что работа идёт весь сезон. И кандидатуры есть. Сейчас будем думать. Наши финансовые возможности не бесконечны. Если будет стоящий вариант — да, будем брать кого-нибудь. Я в паспорт не смотрю, мне без разницы, какая национальность. Главное, чтобы игрок стоящий был. Будем стараться найти. Если не получится, будем обходиться теми, кто есть.
Я считаю, что команда крепнет от игры к игре. Может, мы не всегда показываем ту игру, которую ждут от нас болельщики. Но нужно понимать, что мы не сидели сложа руки в этот перерыв. Команда очень плотно поработала. И атлетизмом позанимались, и тренировки были. Надеюсь, что мы более менее в лучшем состоянии подойдем к следующему матчу. Хотя у нас соперники все серьезные, все сражаются за очки. Ни один матч простым не будет.
Состояние Дмитрия Овчинникова? Сотрясение. Пока не известно, насколько выбыл. Но Дима уже в бой рвется. Уже собирается в зал, его доктор сдерживает. Он в команде, приходит. С нами, с ребятами: его поддерживают, он поддерживает. Профессионального хоккея без травм, к сожалению, не бывает. Жаль, конечно, что в таком молодом возрасте получил серьёзную травму. Но парень стойкий, через это тоже пройти надо. Пройдёт, закалится – будет играть», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 21 декабря 2021
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