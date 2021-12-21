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«Пока не могу подтвердить». Никитин — о возможном переходе Гормли и Козуна в «Локомотив»

«Пока не могу подтвердить». Никитин — о возможном переходе Гормли и Козуна в «Локомотив»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:2 ОТ).

«Два периода хорошо играли. В третьем отдали инициативу, поэтому у «Сибири» появился шанс.

Сказалось ли большое количество сборников? Наверное. Календарь и так жёсткий, но ребята сыграли. Что здесь жаловаться — в принципе, плюс-минус все в одинаковых условиях. Я думаю, что и в этой ситуации у нас был шанс на победу. Те, кто был дома, работали — они должны были взять на себя больше нагрузки.

Почему отказались от идеи отдохнуть? У нас чисто индивидуально получилось. Кто-то не все матчи сыграл, кто-то попросился сыграть сегодня, чтобы переключиться после сборной. Мы обдумали эту ситуацию, но перед игрой уже решили так.

В «Локомотив» придут Гормли и Козун? Официально ещё не могу это подтвердить. Естественно, мы пытаемся усилиться перед дедлайном. Не так много осталось. Работаем в этом направлении, но подтвердить официально не могу.

Игроки интересны? Те, что есть сейчас на рынке. Я надеюсь, что помогут», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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