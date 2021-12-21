«Пока не могу подтвердить». Никитин — о возможном переходе Гормли и Козуна в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:2 ОТ).
«Два периода хорошо играли. В третьем отдали инициативу, поэтому у «Сибири» появился шанс.
Сказалось ли большое количество сборников? Наверное. Календарь и так жёсткий, но ребята сыграли. Что здесь жаловаться — в принципе, плюс-минус все в одинаковых условиях. Я думаю, что и в этой ситуации у нас был шанс на победу. Те, кто был дома, работали — они должны были взять на себя больше нагрузки.
Почему отказались от идеи отдохнуть? У нас чисто индивидуально получилось. Кто-то не все матчи сыграл, кто-то попросился сыграть сегодня, чтобы переключиться после сборной. Мы обдумали эту ситуацию, но перед игрой уже решили так.
В «Локомотив» придут Гормли и Козун? Официально ещё не могу это подтвердить. Естественно, мы пытаемся усилиться перед дедлайном. Не так много осталось. Работаем в этом направлении, но подтвердить официально не могу.
Игроки интересны? Те, что есть сейчас на рынке. Я надеюсь, что помогут», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 21 декабря 2021
-
21:21
-
20:59
-
20:49
-
20:38
-
20:28
-
20:20
-
20:05
-
19:50
-
19:29
-
19:29
-
19:13
-
19:05
-
18:51
-
18:29
-
18:15
-
17:56
-
17:50
-
17:23
-
17:02
-
16:29
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:27
-
14:09
-
13:54
-
13:29
-
13:13
-
12:59
-
12:20
-
12:00
-
11:40