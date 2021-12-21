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«Ак Барс» обыграл «Трактор», поразив ворота челябинцев пять раз

«Ак Барс» обыграл «Трактор», поразив ворота челябинцев пять раз
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Кэмпфер (Кагарлицкий, Линдхольм) – 02:34' (5x3)   2:0 Зарипов (Сафонов, Лукоянов) – 07:50' (5x5)   3:0 Петров (Уил, Линдхольм) – 14:04' (5x4)   3:1 Абрамов (Пилут, Ткачёв) – 17:14' (5x5)   4:1 Кэмпфер (Галимов) – 33:54' (4x5)   5:1 Панюков (Линдхольм) – 45:01' (5x5)

На 3-й минуте Стивен Кэмпфер вывел казанцев вперёд. На 8-й минуте Данис Зарипов удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте Кирилл Петров забросил третью шайбу в ворота челябинцев. На 17-й минуте Виталий Абрамов отыграл один гол. На 34-й минуте Стивен Кэмпфер, оформив дубль с передачи Артёма Галимова, забил в меньшинстве. На 46-й минуте Кирилл Панюков после паса Пера Линдхольма забросил пятую шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани сыграет с «Барысом». «Трактор» в Челябинске встретится с «Северсталью». Оба матча пройдут 23 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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