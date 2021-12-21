«Ак Барс» обыграл «Трактор», поразив ворота челябинцев пять раз

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На 3-й минуте Стивен Кэмпфер вывел казанцев вперёд. На 8-й минуте Данис Зарипов удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте Кирилл Петров забросил третью шайбу в ворота челябинцев. На 17-й минуте Виталий Абрамов отыграл один гол. На 34-й минуте Стивен Кэмпфер, оформив дубль с передачи Артёма Галимова, забил в меньшинстве. На 46-й минуте Кирилл Панюков после паса Пера Линдхольма забросил пятую шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани сыграет с «Барысом». «Трактор» в Челябинске встретится с «Северсталью». Оба матча пройдут 23 декабря.