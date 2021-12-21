Руссо — об отказе НХЛ от Олимпиады: у них не было выбора, COVID посеял хаос в календарь
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Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о вероятном отказе НХЛ от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«У НХЛ не было выбора. Положительные тесты на COVID посеяли хаос в расписании чемпионата — более 120 игроков, а также несколько тренеров и членов персонала находятся в протоколе. 50 матчей (вероятно, их станет больше) перенесены. НХЛ и профсоюз оставили себе лазейку — на случай, если пандемия нанесёт лиге существенный урон. Это точно соответствует критериям.
Лиге потребуется трехнедельное окно в феврале, чтобы перенести матчи, кроме того, пандемия никуда не денется, и никому не нравилась возможность пятинедельного карантина в Китае в случае положительного теста», — приводит слова Руссо The Athletic.
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