Стэмкос: рос, желая выиграть Олимпиаду с Канадой. Видимо, теперь у меня уже не будет шанса

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился эмоциями от возможного отказа НХЛ ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Канадец назвал это «разочарованием».



«Я рос с мечтой выиграть Кубок Стэнли, и мне это удалось. Также я рос, желая представлять свою страну и завоевать золотую медаль Олимпиады. Наверное, теперь у меня уже не будет шанса сделать это», — приводит слова 31-летнего Стэмкоса журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.



Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае в соответствии с законодательством Китая период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель.



Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа — 10 января.