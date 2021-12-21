Стэмкос: рос, желая выиграть Олимпиаду с Канадой. Видимо, теперь у меня уже не будет шанса

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился эмоциями от возможного отказа НХЛ ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Канадец назвал это «разочарованием».
«Я рос с мечтой выиграть Кубок Стэнли, и мне это удалось. Также я рос, желая представлять свою страну и завоевать золотую медаль Олимпиады. Наверное, теперь у меня уже не будет шанса сделать это», — приводит слова 31-летнего Стэмкоса журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае в соответствии с законодательством Китая период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель.
Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа — 10 января.
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