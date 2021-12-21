Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ приняла решение не ехать на Олимпиаду. Лига объявит об этом в ближайшие 24 часа

НХЛ приняла решение не ехать на Олимпиаду. Лига объявит об этом в ближайшие 24 часа
Комментарии

Национальная хоккейная лига приняла окончательное решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Китае. Официально об этом будет объявлено в ближайшие 24 часа, сообщает инсайдер Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Лига пока готовит все документы для Международного олимпийского комитета.

Ранее НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.

В начале сентября было объявлено о том, что хоккеисты из НХЛ приедут в Пекин, но лига может изменить решение до 10 января. Если это произойдёт после 10 января, то НХЛ придётся возместить все убытки (например, оплату страховок федерациями).

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнётся 9 февраля.

Новость по теме
Руссо — об отказе НХЛ от Олимпиады: у них не было выбора. COVID посеял хаос в календарь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021