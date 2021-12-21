НХЛ приняла решение не ехать на Олимпиаду. Лига объявит об этом в ближайшие 24 часа
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Национальная хоккейная лига приняла окончательное решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Китае. Официально об этом будет объявлено в ближайшие 24 часа, сообщает инсайдер Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Лига пока готовит все документы для Международного олимпийского комитета.
Ранее НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.
В начале сентября было объявлено о том, что хоккеисты из НХЛ приедут в Пекин, но лига может изменить решение до 10 января. Если это произойдёт после 10 января, то НХЛ придётся возместить все убытки (например, оплату страховок федерациями).
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнётся 9 февраля.
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