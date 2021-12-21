Нюгрен: «Отправьте грёбаных гнид из Европы вместо игроков НХЛ» — так звучит план Б на ОИ

Защитник «Давоса» Магнус Нюгрен высказал мнение о том, что хоккеисты из Европы сыграют на Олимпиаде 2022 года, если НХЛ не отпустит хоккеистов из-за ситуации с коронавирусом.



«Мы тоже хотим иметь возможность играть в хоккей в максимально нормальных условиях. Никто — и я почти уверен, что говорю от имени всех, — не хочет поехать в Китай, пройти карантин и сыграть на Олимпиаде только для того, чтобы там кто-то сыграл. Ещё и перед пустыми трибунами. «Вместо этого отправьте этих грёбаных гнид из Европы», — вот как это звучит. Кажется, никого не волнует, как мы смотрим на вещи.



Думаю ли я, что не стоит проводить Олимпийские игры? Нет, я не хочу об этом думать, у меня недостаточно информации, чтобы это комментировать. Но мне интересно, в чём разница между игроками НХЛ и игроками в Европе. Если они не могут поехать, то почему другие люди с точно такой же работой могут? В НХЛ, конечно, больше матчей, но у нас тоже есть календарь, которому нужно следовать. Сезон должен быть завершён в течение определённого времени.



Мы не такие хорошие хоккеисты, мы не зарабатываем столько денег, мы не играем в лучшей лиге, но факты остаются фактами: мы тоже хотим играть в честных и безопасных условиях. Мы не хотим распространять инфекцию, не хотим находиться на карантине ни дома, ни в Китае. Интересно, в чём разница? Если они не поедут, почему можно отправить много самолётов из Европы?



Почему европейские клубы молчат? Просто: «Ага, тогда мы выполняем план Б. Теперь мы пришлём их. Олимпиаду надо провести!» — приводит слова Нюгрена Expressen.