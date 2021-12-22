Каспарайтис: за золото Олимпиады надо биться. Мы с Лёхой Жамновым бились и выиграли его

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал ситуацию с возможным отказом НХЛ отпустить игроков на ОИ-2022.

«Олимпиаду можно выиграть и в 40 лет. Звание олимпийского чемпиона надо заслужить. Мы все болеем за Сашу Овечкина, за Женю Малкина, за всех других наших ребят. Мы хотим видеть их олимпийскими чемпионами. Помните, например, как Рэй Бурк шёл своему Кубку Стэнли? И он в итоге его выиграл. Нужно огромное желание всей команды и его самого.

За золото Олимпиады надо биться. Мы в своё время с Лёхой Жамновым, нынешним главным тренером сборной России, бились и стали олимпийскими чемпионами. И мы выиграли это золото вместе со всеми нашими парнями, мы стали олимпийскими чемпионами. Конечно, сейчас я хочу увидеть зрелищный турнир, в котором будут принимать участие лучшие хоккеисты мира. В Корее был другой турнир. Тяжело смотреть, когда никого не знаешь.

Считаю, что в России вторая по силе лига. Я сейчас сочувствую Лёше (Жамнову. – Прим. Чемпионата) и всему его тренерскому штабу. Видимо, им придётся готовить другую сборную, как главному тренеру на Олимпиаду. Вы же видите, что происходит. Мы с Лёхой выиграли Олимпиаду в 1992 году, мы были серебряными призёрами Игр, мы выигрывали бронзовые медали. Мы большие друзья, играли вместе за великий клуб «Динамо» Москва», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее сообщалось, что НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.