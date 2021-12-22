Главный тренер «Тампы» Джон Купер попал в COVID-протокол перед матчем с «Вегасом»

Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер попал в COVID-протокол, сообщается в «твиттере» журналиста Эдуардо Энсины.



Вместо него руководить командой в игре с «Вегас Голден Найтс» будет помощник главного тренера Дарек Лалонд.

Напомним, 22 декабря, в Национальной хоккейной лиге состоится лишь одна игра регулярного чемпионата — «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Старт матча между «Вегасом» и «Тампой» запланирован на 6:00 мск. Остальные девять матчей игрового дня были перенесены.



Ранее стало известно, что НХЛ приостановит матчи чемпионата до Рождества. Лига и Ассоциация игроков сообщили, что матчи, запланированные на 23 декабря, будут отложены.



Клубы уйдут на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19. 27 декабря матчи регулярного сезона возобновятся, если обстановка с заражениями будет стабильной.