С кем Овечкин разделит свою боль? 7 звёзд НХЛ, теряющих последний шанс на золото Олимпиады

Минувшей ночью Национальная хоккейная лига всё-таки приостановила регулярный чемпионат из-за нового штамма коронавируса. Перенесено уже свыше 40 матчей, и практически не осталось никакой надежды на участие сильнейших игроков мира в Олимпийских играх 2022 года. По сведениям североамериканских инсайдеров, едва ли не в ближайшие часы руководство НХЛ официально объявит об отказе от участия в олимпийском турнире. И для многих звёзд североамериканской лиги это решение станет личной драмой, ведь предстоящая Олимпиада могла стать их последним шансом на олимпийское золото. «Чемпионат» составил список топ-игроков НХЛ, которые никогда не выигрывали главную награду на уровне сборных и теперь лишаются возможности восполнить этот пробел в своих коллекциях наград.

Александр Овечкин, 36 лет (сборная России)

Воспитанник московского «Динамо» дебютировал на главном хоккейном турнире ещё 15 лет назад в олимпийском Турине. В Италии Александр провёл восемь матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами, главная из которых пришлась на четвертьфинал ОИ-2006, когда он поразил ворота легендарного голкипера сборной Канады Мартина Бродо. Однако в полуфинале россияне проиграли Финляндии, а в матче за третье место уступили Чехии, покинув Италию без наград.

Спустя четыре года Александр отправился в Ванкувер уже в роли ассистента капитана национальной команды. В таком же статусе Овечкин находился и на домашней Олимпиаде в Сочи. В Канаде россиянин сыграл 4 матча, набрав 4 (2+2) очка, а в России в 5 встречах ограничился только 2 (1+1) результативными действиями. На обоих турнирах российская сборная вылетела на стадии четвертьфинала, в 2010 году проиграв канадцам, а в 2014-м – финнам.

Вряд ли кто-то удивится, если феноменальное здоровье позволит Александру пробиться в состав сборной России и в 2026 году, когда ему будет уже 40 лет. Но сейчас Овечкин осознаёт, что в Пекине его ждал, возможно, последний шанс раздобыть олимпийскую медаль, о которой он так сильно мечтал. И этого шанса капитан «Вашингтона» лишается не по своей вине.

Евгений Малкин, 35 лет (сборная России)

Схожий карьерный путь на международном уровне проделал и 35-летний воспитанник магнитогорского хоккея. Малкин также дебютировал на олимпийском турнире ещё в 2006 году, когда приехал в расположение сборной России ещё из родного «Металлурга». В Турине молодой нападающий выступил выше всяких похвал, разделив звание второго бомбардира российской сборной с многоопытным Алексеем Ковалёвым. В семи матчах Евгений набрал 6 (2+4) очков, уступив по этому показателю в команде Владимира Крикунова только Павлу Дацюку.

Через четыре года, уже будучи игроком «Питтсбурга», Малкин станет лучшим бомбардиром в составе сборной России на Олимпиаде в Ванкувере. Российский форвард снова набрал шесть очков, но уже в четырёх матчах, на два результативных балла опередив Овечкина. Домашний турнир в Сочи у Евгения не задался (только 3 очка в 5 матчах), а следующую Олимпиаду он был вынужден пропустить из-за решения НХЛ об отказе от поездки в Южную Корею.

На момент проведения Олимпиады в Италии Малкину будет уже 39 лет, а здоровье уже всё чаще и чаще подводит одного из лучших центрфорвардов в истории нашего хоккея. В прошлом сезоне НХЛ он провёл всего 33 матча в регулярке, а в нынешнем сезоне и вовсе только недавно приступил к ледовым тренировкам после операции. В этой связи на данный момент довольно сложно поверить, что Евгений сможет доиграть на высочайшем уровне до Милана.

Сергей Бобровский, 33 года (сборная России)

Пропуск игроками НХЛ предстоящей Олимпиады станет серьёзным ударом и по российскому голкиперу «Флориды». На старте текущей регулярки 33-летний голкипер демонстрировал отличные статистические показатели, одержав 12 побед лишь при трёх поражениях. Вдохновлённый пополнением в семействе российский вратарь набрал былые кондиции, по праву вернувшись в топ голкиперов лиги.

Практически наверняка на предстоящий олимпийский турнир Сергей отправился бы в статусе второго номера сборной России в качестве бэкапа Андрея Василевского. Голкипер «Тампы» являлся бы основным вратарём нашей сборной, а Бобровский страховал бы его на скамейке запасных. Но теперь в этих разговорах рискует навсегда остаться частица «бы». В сухом остатке Сергей может завершить карьеру в сборной России, сыграв лишь на домашней Олимпиаде в Сочи.

Сергей Бобровский в Сочи. 2014 год Фото: РИА Новости

Семь лет назад тренерский штаб национальной команды так и не определился с первым номером на главном турнире четырёхлетия. Выбор Зинэтулы Билялетдинова и Владимира Мышкина поочерёдно склонялся, то к кандидатуре Бобровского, то к фигуре Семёна Варламова. В результате на роковой четвертьфинал с Финляндией (1:3) последний рубеж доверили Семёну, но после трёх пропущенных шайб на льду появился Бобровский.

В оставшееся время Сергей не пропустил ни одной шайбы, однако перевернуть игру с командой Суоми его партнёрам так и не удалось. Конкуренция во вратарской линии сборной России зашкаливает – набираются опыта и становятся всё сильнее Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, тогда как Василевский продолжает оставаться в самом расцвете – и в такой ситуации новой возможности сыграть на Олимпиаде у Бобровского может просто не быть.

Джо Павелски, 37 лет (сборная США)

Хватает пострадавших и в других национальных командах. С полной уверенностью можно говорить, что последний шанс на олимпийское золото упускает один из главных ветеранов НХЛ – 37-летний Джо Павелски. Нападающий «Далласа» выдал отличный старт сезона, с 29 очками в 27 матчах являясь лучшим бомбардиром в стане терпящего бедствие «Далласа». Американский форвард по всем прикидкам проходил в состав своей сборной в качестве игрока третьего звена и должен был сыграть на третьей Олимпиаде в карьере.

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В 2010 году Павелски добрался до финала олимпийского турнира, но завоевать вожделенное золото ему не удалось. В решающем матче с командой Канады в овертайме удача улыбнулась кленовым, победу которым принёс точный бросок Сидни Кросби. В Сочи «звёздно-полосатые» снова проиграли принципиальному сопернику, но уже на стадии полуфинала. Судьбу встречи решил единственный гол Джейми Бенна, ныне являющегося партнёром Павелски по «Далласу». В матче за третье место американцы были разгромлены финнами (0:5) и вернулись домой без медалей.

Джонатан Куик, 35 лет (сборная США)

Основным вратарём американцев на российской Олимпиаде был голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик. На тот момент находившийся на самом пике карьеры вратарь проводил роскошный турнир, последовательно одержав победы в матчах с командами Словакии, России и Чехии. В трёх матчах на пути к полуфиналу Куик пропустил всего пять шайб, да и встречу с канадцами Джонатан провёл на блестящем уровне. Но остановить бросок Бенна ему было не суждено.

На протяжении последних трёх лет казалось, что карьера двукратного обладателя Кубка Стэнли стремительно катится к своему закату. Куик практически ничем не напоминал о лучших образцах своей игры, проваливая одну встречу за другой. Но в нынешнем сезоне Джонатан сумел вернуться на прежний уровень и сейчас входит в топ лучших голкиперов лиги по коэффициенту надёжности, а его «Лос-Анджелес» борется за попадание в плей-офф.

Джонатан Куик Фото: Getty Images

В карьере голкипера есть серебро Олимпиады-2010, где он находился в статусе третьего номера своей команды. В Ванкувере Джонатан не провёл ни одной секунды на льду в официальных матчах, и в таком же качестве он мог отправиться и в Пекин, став солидным дополнением для вратарской бригады американской сборной. Но, по всей видимости, уже не отправится.

Патрик Кейн, 33 года (сборная США)

Легендарный нападающий «Чикаго» является самым молодым полевым игроком в нашем списке. На момент Олимпиады в Италии Кейну будет 37 лет, и формально в этом возрасте он вполне может претендовать на вызов в сборную США. Но пример его партнёра по «ястребам» Джонатана Тэйвза, неожиданно пропустившего весь прошлый сезон по медицинским показателям, показывает, насколько сложно что-либо загадывать в хоккее на будущее.

Никто не знает, позволит ли здоровье сыгравшему уже свыше 1000 матчей на уровне НХЛ нападающему продолжать карьеру на высоком уровне ещё на протяжении четырёх лет. А в нынешнем созыве американской сборной серебряный призёр ОИ-2010 мог претендовать на место в первом звене и статус как минимум альтернативного капитана команды. Американцы могли повезти в Китай отличный состав, где Кейн находился бы на самых ведущих ролях.

Никлас Бекстрём, 34 года (сборная Швеции)

Если говорить о сборной Швеции, то у её лучших игроков в запасе ещё должен быть один олимпийский цикл. Якобу Маркстрёму – 31 год, Виктору Хедману – 31 год, Эрику Карлссону – 31 год, Оливеру Экман-Ларссону – тоже 31 год, Габриэлю Ландескогу – 29 лет, Мике Зибанеджаду – 28 лет. Остальные лидеры шведской команды либо находятся в таком же возрастном диапазоне, либо ещё моложе, как 23-летний Элиас Петтерссон. У них впереди ещё будет шанс на олимпийское золото, в отличие, скорее всего, от Никласа Бекстрёма.

Никлас Бекстрём Фото: Getty Images

Многолетний партнёр Овечкина по «Вашингтону» как нельзя лучше поймёт боль своего друга, когда НХЛ официально откажется от участия в Пекине-2022. В богатой на титулы и индивидуальные награды карьере 34-летнего шведа есть титул обладателя Кубка Стэнли, есть две победы на чемпионатах мира и даже присутствует серебряная медаль Олимпиады. Но так получилось, что в самом финале олимпийского турнира Никлас участия не принимал.

На Олимпийских играх 2014 года Бекстрём был не допущен к участию в финальной встрече турнира с Канадой, так как его допинг-проба показала, что хоккеист принимал противоаллергическое средство кларитин, который содержит запрещённое вещество псевдоэфедрин. При этом о результатах допинг-пробы было объявлено за два часа до финального матча. В конце августа 2014 года завершилось расследование, в результате которого Бекстрём всё-таки получил серебряную олимпийскую медаль, так как сотрудничал с расследованием и не намеревался улучшить свою форму при помощи запрещённого вещества. Наверняка Никласу хотелось бы исправить олимпийское послевкусие новым шансом сыграть на главном турнире на уровне сборных, но такого шанса в его карьере уже может и не быть.