Овечкин продемонстрировал феноменальную память, ответив на блиц-опрос о своей карьере

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (36) правильно ответил на все вопросы о своей карьере в хоккее в блиц-интервью, сообщила НХЛ в своём «твиттере».
Овечкину предложили принять участие в небольшом опросе в формате «вопрос-ответ» от компании GEICO и выложили запись этого теста в соцсети. Он не только точно назвал число забитых им в этом сезоне шайб (52), но количество забитых шайб Гретцки за всю карьеру (894).
На вопрос о вратаре и команде, в матче против которой он оформил свой первый хет-трик, Ови ответил: «Анахайм», Жигер». Также он точно назвал тренера, защитника и вратаря, которых обыграл, забивая тот самый гол (Гретцки, Пол Мара и Буше).
«Чей рекорд я побил, став лучшим снайпером среди российских игроков в истории НХЛ? Федорова. Он один из лучших вообще. Когда я побил его рекорд, он позвонил мне и поздравил», — ответил Александр.
На счету Овечкина 47 (22+25) очков в 31 матче текущего сезона.
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