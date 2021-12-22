Журналист — об ОИ-2018: мы не видели Овечкина и Кросби, но увидели соревновательный хоккей

Журналист The Hockey News Стивен Эллис на волне сведений о вероятном отказе НХЛ отпускать игроков на Олимпийские игры-2022 на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о предыдущей Олимпиаде без игроков НХЛ — ОИ-2018.
«Турнир 2018 года прошёл по-настоящему весело. Словения, Словакия и Германия — все дали нам хорошие истории. Для России, называвшейся фаворитом перед турниром, не всё прошло так легко, как все ожидали.
Конечно, мы не видели Кросби, Макдэвида и Овечкина, но мы видели две недели соревновательного хоккея», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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