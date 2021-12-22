Руа изящно обыграл Хедмана и с близкого расстояния пробил Василевского. Видео гола

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вегас Голден Найтс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 3:1.



В середине 2-го периода хоккеистам «Вегаса» удалось в третий раз поразить ворота Андрея Василевского, выступающего за «Тампу». После изящного обыгрыша в исполнении канадского форварда «Голден Найтс» Николя Руа защитника «Лайтнинг» Виктора Хедмана, атакующий игрок хозяев льда умело разобрался с голкипером «Тампы» с близкого расстояния.

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В текущем сезоне 27-летний Андрей Василевский принял участие в 23 матчах за «Тампу», в которых отразил 92,8% бросков, пропуская в среднем 2,10 шайбы за игру.