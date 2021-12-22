Руа изящно обыграл Хедмана и с близкого расстояния пробил Василевского. Видео гола

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вегас Голден Найтс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 3:1.
В середине 2-го периода хоккеистам «Вегаса» удалось в третий раз поразить ворота Андрея Василевского, выступающего за «Тампу». После изящного обыгрыша в исполнении канадского форварда «Голден Найтс» Николя Руа защитника «Лайтнинг» Виктора Хедмана, атакующий игрок хозяев льда умело разобрался с голкипером «Тампы» с близкого расстояния.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.
В текущем сезоне 27-летний Андрей Василевский принял участие в 23 матчах за «Тампу», в которых отразил 92,8% бросков, пропуская в среднем 2,10 шайбы за игру.
- 22 декабря 2021
-
07:35
-
07:00
-
06:03
-
05:34
-
05:19
-
04:52
-
04:20
-
02:55
-
00:18
-
00:09
- 21 декабря 2021
-
23:52
-
23:45
-
23:43
-
23:34
-
23:17
-
22:59
-
22:55
-
22:25
-
21:50
-
21:45
-
21:21
-
20:59
-
20:49
-
20:38
-
20:28
-
20:20
-
20:05
-
19:50
-
19:29
-
19:29
-
19:13
-
19:05
-
18:51
-
18:29
-
18:15