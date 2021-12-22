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Турнирная таблица и результат матча прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результат матча прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 22 декабря, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

В единственном матче дня встречались «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3. В составе победителей отличились Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. А российский защитник Михаил Сергачёв отдал одну результативную передачу. У хозяев дубль оформил Марк Стоун, ещё один гол забил Николя Руа.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2021, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Фортье (Сергачёв) – 06:05' (5x5)   1:1 Стоун (Пасиоретти, Теодор) – 09:26' (5x4)   2:1 Стоун (Стивенсон) – 21:41' (5x5)   3:1 Руа (Теодор, Уайтклауд) – 28:10' (5x5)   3:2 Белльмар (Перри, Марун) – 37:07' (5x5)   3:3 Чирелли (Киллорн, Богосян) – 37:50' (5x5)   3:4 Стэмкос (Хедман, Палат) – 50:13' (5x4)

В турнирной таблице Восточной конференции на первое место вышел «Тампа-Бэй Лайтнинг», обыгравший «Вегас Голден Найтс» (4:3) и набравший 44 очка после 30 матчей. Вторую строчку занимает «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 43 очка после 29 матчей. «Вашингтон Кэпиталз» расположился на третьей строчке, набрав 43 балла после 30 встреч.

На Западе на первом месте по-прежнему идёт «Миннесота Уайлд», набравшая 40 баллов в 30 встречах. На втором месте — «Вегас Голден Найтс». «Рыцари» имеют 40 очков после 32 игр. На третьей позиции идёт «Анахайм Дакс», в активе которого 40 очков после 32 матчей.

Напомним, в НХЛ объявлен перерыв до Рождества. Ближайшие матчи состоятся 28 декабря.

Турнирная таблица НХЛ
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