Давыдов: матч с финнами был проигран сборной России на скамейке

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился ожиданиями от Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).



«Скажу честно, у меня есть беспокойство за сборную, за многочисленных «динамовцев» в штабе – Алексея Жамнова, Алексея Кудашова, Сергея Гончара, Евгения Набокова, тренерского опыта уровня Олимпиады у ребят нет. Это беспокойство усилилось после решающего матча Кубка Первого канала с финнами, который был нами проигран во многом на скамейке.



Какие увидел ошибки? Ребята, на мой взгляд, не разобрались. Сначала на главный матч турнира не выпустили лидеров – например, Шипачёва и Нестерова, которым имело смысл дать отдых не с финнами, а накануне – с чехами. А затем в овертайме пошли на авантюру — заменили вратаря, из-за чего и отдали первое место.



На таком уровне такие ошибки – редкий случай. Ладно тренерская запарка – но на связи с Жамновым с холодной головой должны были находиться менеджеры, тот же Илья Ковальчук. Это азбука профессии – заранее изучить все варианты, понять, где можно рискнуть, а где это категорически запрещено.



Не знаю, может, для молодёжи проиграть московский турнир – рядовое событие. Но для нас, ветеранов отечественного хоккея, это ЧП. И я не понимаю, почему по этому поводу многие специалисты или молчат, или на чёрное говорят белое. Моё мнение: такой подход делу не поможет, наоборот, он во вред молодому штабу, сборной и её болельщикам», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.