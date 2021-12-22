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НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх 2022 года

НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх 2022 года
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Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае в соответствии с законодательством Китая период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель.

Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа — 10 января.

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