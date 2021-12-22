Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михайлов: хотел бы, чтобы в 40 лет Овечкин стал олимпийским чемпионом

Михайлов: хотел бы, чтобы в 40 лет Овечкин стал олимпийским чемпионом
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов дал комментарий по поводу российского игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Дай бог, чтобы Овечкин смог принять участие на Олимпиаде-2026. Я бы хотел, чтобы в 40 лет Овечкин стал олимпийским чемпионом», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На счету Овечкина 47 (22+25) очков в 31 матче текущего сезона НХЛ. Сейчас он лидирует в голосовании болельщиков по выбору капитанов команд на Матч звёзд НХЛ 2022 года среди игроков Столичного дивизиона. В 2019 и 2020 годах болельщики выбирали Овечкина капитаном Столичного дивизиона, но он отказывался от участия в Матче звёзд. В последний раз россиянин участвовал в уик-энде в 2018 году, выиграв конкурс на силу броска. В прошлом году Матч звёзд был отменён из-за коронавируса.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021