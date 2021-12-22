Михайлов: хотел бы, чтобы в 40 лет Овечкин стал олимпийским чемпионом

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов дал комментарий по поводу российского игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Дай бог, чтобы Овечкин смог принять участие на Олимпиаде-2026. Я бы хотел, чтобы в 40 лет Овечкин стал олимпийским чемпионом», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На счету Овечкина 47 (22+25) очков в 31 матче текущего сезона НХЛ. Сейчас он лидирует в голосовании болельщиков по выбору капитанов команд на Матч звёзд НХЛ 2022 года среди игроков Столичного дивизиона. В 2019 и 2020 годах болельщики выбирали Овечкина капитаном Столичного дивизиона, но он отказывался от участия в Матче звёзд. В последний раз россиянин участвовал в уик-энде в 2018 году, выиграв конкурс на силу броска. В прошлом году Матч звёзд был отменён из-за коронавируса.