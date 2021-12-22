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Сафронов: отказ НХЛ от Олимпиады — это большая рана для Овечкина. Он шёл к этому всю жизнь

Сафронов: отказ НХЛ от Олимпиады — это большая рана для Овечкина. Он шёл к этому всю жизнь
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Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов поделился мнением об отказе НХЛ от Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Отказ НХЛ от Олимпийских игр — это очень жалко, но пандемия есть пандемия. Представителей Америки и Канады смутил вирус, что там надо сидеть на карантине. В любом случае надо идти вперёд, болеть за сборную России. Все ребята будут биться, проявлять свои лучшие качества и стараться достичь самого высокого результата.

Для Александра Овечкина это даже не боль, а большая человеческая рана. У Сашки был последний шанс стать обладателем тройного приза: Кубка Стэнли, чемпионата мира и Олимпийских игр. Александр шёл к этому всю свою спортивную карьеру, но Олимпиада останется единственной вершиной, которой у него не будет.

Тяжело говорить сможет ли Овечкин отпроситься на Олимпийские игры в индивидуальном порядке. Этот вопрос нужно решать с руководством НХЛ и «Вашингтона». У Сашки великолепные отношения с руководством клуба. Если будет хоть какой-то минимальный шанс поехать в Пекин, то Овечкин его использует, но сделать это будет очень трудно», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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