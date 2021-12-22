Дарюс Каспарайтис оценил решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду-2022

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис высказался о решении НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду-2022.



«Шансы России с отказом НХЛ повысились. КХЛ — это вторая лига по силе в мире. У России будет не звёздный состав? Если вспомнить Олимпиаду 1992 года, где я играл, кроме Быкова и Хомутова, никого не было. Собралась молодёжь и выиграла. Пекин – шанс для молодых игроков собраться и показать свой уровень. В России много талантливой молодёжи, которые могут играть на высоком уровне. За счёт Олимпиады они смогут продолжать развивать себя как спортсмены.



Меня решение НХЛ очень расстроило, все ожидали большое шоу. С НХЛ другой хоккей и ажиотаж. Если я расстроился как болельщик, то возрастные хоккеисты расстроились ещё больше. Шанс поехать на Олимпиаду есть не всегда. Самое плохое – игроки, которые очень мечтали, просто не поедут в Пекин.



Что касается Овечкина, Александр здоровый и хороший игрок. Если он пройдёт ближайшие четыре года без травм, ничего не поменяется. Он до сих пор на высоком уровне, если будет держать себя в форме, есть возможность сыграть и в 40 лет на Олимпиаде», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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