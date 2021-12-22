Александр Волков забил первый гол в КХЛ. В октябре он перешёл в СКА после игры в НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА встречается с ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Счёт к концу второго периода — 2:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 29-й минуте матча при счёте 0:0 санкт-петербургские армейцы правым краем вышли в контратаку. Александр Волков взял игру на себя, прицелился и из круга вбрасывания кистями бросил точно в дальний угол ворот — 1:0. Эта шайба стала дебютной для нападающего в КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В конце октября СКА на официальном сайте объявил о подписании четырёхлетнего контракта с экс-нападающим «Анахайм Дакс» Александром Волковым. Россиянин провёл 14 матчей за СКА, набрав всего 2 (0+2) очка.
Отметим, Волков является воспитанником санкт-петербургского хоккея. На драфте юниоров КХЛ 2014 года был выбран СКА под общим 17-м номером, не проведя за основную команду ни одной игры, выступая в МХЛ и ВХЛ за фарм-клубы.
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