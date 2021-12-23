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Брызгалов: Овечкин и в 44 года сыграет на Олимпиаде. Посмотрите, что он творит в НХЛ

Брызгалов: Овечкин и в 44 года сыграет на Олимпиаде. Посмотрите, что он творит в НХЛ
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Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов после отказа НХЛ от участия в Олимпийских играх — 2022 поделился мнением о возможности российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина ещё поучаствовать в Олимпиаде.

«При здоровье Овечкина он и в 44 сыграет как Ягр, так что эта Олимпиада для него не последний шанс. Вы посмотрите, что он творит в НХЛ», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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