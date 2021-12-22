Даг Армстронг не будет генеральным менеджером сборной Канады на ОИ из-за отказа НХЛ от Игр

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг не будет на этой должности в сборной Канады на Олимпиаде-2022 из-за отказа НХЛ от Олимпийских игр, сообщает The Athletic.



Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Китае.

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» возглавлял управленческий штаб сборной Канады на победном Кубке мира — 2016 в Торонто. Также канадский функционер работал в структуре менеджмента канадских команд на победных Олимпиадах в 2010 и 2014 годах, а также чемпионатах мира в 2007 и 2016 годах. Ранее сообщалось, что Армстронг вернётся к управлению сборной Канады только в том случае, если в Олимпиаде будут участвовать игроки НХЛ.