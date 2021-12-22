Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Петрищев о борьбе за плей-офф с «Амуром»: «Нефтехимик» прекрасно понимает, что очки нужны

Петрищев о борьбе за плей-офф с «Амуром»: «Нефтехимик» прекрасно понимает, что очки нужны
Комментарии

Защитник «Нефтехимика» Руслан Петрищев прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:1).

«Хорошая, боевая игра. «Амур» — наш прямой конкурент в борьбе за плей-офф. Мы старались играть строго, но нахватали удалений. Однако смогли при этом хорошо сыграть. Забили хорошие голы. Если ещё и в большинстве добавим, то будет совсем хорошо.

Забили быстрый гол, но долго не могли развить успех? Да, мы здорово начали. Быстрая шайба дала нам глоток воздуха. Конечно, мы старались развить успех, но соперник тоже был заряжен, здорово играл в обороне. Вратарь у них тоже сыграл неплохо. Хорошо, что во втором периоде мы забили гол в «раздевалку» и довели игру до победы.

Завтра Амур будет ещё более мотивирован? Разумеется, соперник постарается сделать всё, чтобы взять реванш. Но мы тоже прекрасно понимаем, что очки нужны и нам. Так что готовы биться, и завтра будет не менее напряжённый, упорный матч», — приводит слова Петрищева официальный сайт «Нефтехимика».

Новость по теме
«Нефтехимик» обыграл «Амур», хабаровчане потерпели третье поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021