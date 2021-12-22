Андрей Назаров признался, что сказал игрокам «Сочи» при счёте 0:4 в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров признался, что сказал своим игрокам при счёте 0:4 в матче с «Северсталью». Сочинцы отыгрались и победили 5:4.
«Изменило ли вас время без работы? Нет, наверное, я не изменился. Только постарел немного. Но штангу продолжаю «давить», даже больше, чем раньше. Ругаюсь ещё больше. Но даже та пауза, что возникла в моей работе – это тоже опыт. Так что его у меня прибавилось.
Я к журналистам отношусь как к друзьям. Мы все вместе работаем на нашу любимую игру. Поэтому да, скучал по ним. И сейчас с удовольствием общаюсь с ними на пресс-конференциях. Готов, как всегда, отвечать на любые вопросы, даже самые острые.
На протяжении всей карьеры меня критикуют, даже ругают болельщики других команд, журналисты? Знаете, как говорят: чтобы вас сильно полюбили, вас должны сначала сильно поругать. Так что я уверен, что те, кто меня критикует, потом сильно полюбят.
Что сказал перед камбэком с 0:4 в матче с «Северсталью»? Сказал примерно следующее: ребята, всё идёт по плану, сейчас выйдем и забьём пять шайб. Так и получилось.
А если серьёзно, то в этом и заключается работа тренерского штаба — давать игрокам правильную мотивацию. Мы видели, что игра у нас получается, есть много моментов, которые в первой половине матча мы просто не могли реализовать. Но затем чуть перестроились и забили столько, сколько было нужно для победы», — приводит слова Назарова «Рейтинг Букмекеров».
- 22 декабря 2021
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