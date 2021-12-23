The Hockey News представил свой состав Канады на ОИ без игроков НХЛ. Большинство — из КХЛ
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Издание The Hockey News представило свой состав сборной Канады без игроков НХЛ на Олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.
Вратари: Деван Дубник, Эдди Паскуале, Джастин Погги.
Другие возможные кандидаты: Лэндон Боу, Мэтт Томкинс.
Защитники:
Мэт Робинсон — Брэндон Гормли;
Чарльз Дженовей — Эрик Желина;
Джейсон Демерс — Максим Норо;
Рис Скарлетт — Джон Гилмор.
Другие возможные кандидаты: Морган Эллис, Оуэн Пауэр, Тревор Мёрфи.
Нападающие:
Корбан Найт — Филипп Майе — Джордан Уил;
Александр Гренье — Райан Спунер — Даниэль Одетт;
Адам Тамбеллини — Эрик Стаал — Джошуа Хо-Сэнг;
Лэндон Ферраро — Тайлер Граовац — Кристофер Ди Доменико;
Джош Карри — Давид Деарне.
Другие возможные кандидаты: Эрик О'Делл, Кент Джонсон.
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