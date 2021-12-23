The Hockey News представил свой состав Канады на ОИ без игроков НХЛ. Большинство — из КХЛ

Издание The Hockey News представило свой состав сборной Канады без игроков НХЛ на Олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.

Вратари: Деван Дубник, Эдди Паскуале, Джастин Погги.

Другие возможные кандидаты: Лэндон Боу, Мэтт Томкинс.

Защитники:

Мэт Робинсон — Брэндон Гормли;

Чарльз Дженовей — Эрик Желина;

Джейсон Демерс — Максим Норо;

Рис Скарлетт — Джон Гилмор.

Другие возможные кандидаты: Морган Эллис, Оуэн Пауэр, Тревор Мёрфи.

Нападающие:

Корбан Найт — Филипп Майе — Джордан Уил;

Александр Гренье — Райан Спунер — Даниэль Одетт;

Адам Тамбеллини — Эрик Стаал — Джошуа Хо-Сэнг;

Лэндон Ферраро — Тайлер Граовац — Кристофер Ди Доменико;

Джош Карри — Давид Деарне.

Другие возможные кандидаты: Эрик О'Делл, Кент Джонсон.