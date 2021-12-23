Крэйг Вудкрофт об инциденте с гимном Беларуси: хотели увести команду с площадки

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал инцидент с гимном Беларуси в матче с «Йокеритом» (1:2 ОТ). Перед началом встречи в Хельсинки не включили гимн Беларуси, а потом поставили гимн Палау (государство-архипелаг в Микронезии, находится в Тихом океане).
«Начало матча получилось неуважительным по отношению к нашей команде. Мы разочарованы этим. Это неприемлемо. Мы сразу обратились к судьям. Наша первая реакция была такой: хотели увести команду с площадки. Думаю, дальше КХЛ с этим разберётся на высоком уровне.
Считаю, то, что произошло сейчас и в предыдущем матче, показало неуважение к нашей команде и нашей организации, к КХЛ.
В любом случае мы приехали сюда играть в хоккей. Игра получилась равной. Встречались две достойные команды. Мы показали характер, учитывая такое неприемлемое начало. Нас это не выбило из колеи, сохраняли концентрацию. Не все получилось, но набрали одно очко», — приводятся слова Вудкрофта на официальном сайте клуба.
Финский клуб на своей странице в «Твиттере» принёс извинения белорусской стороне и заверил, что причиной ошибки стали технические проблемы.
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