Ковальчук ответил на вопрос, может ли «Вашингтон» отпустить Овечкина на Олимпиаду-2022

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал информацию о том, может ли «Вашингтон Кэпиталз» отпустить российского форварда Александра Овечкина на Олимпиаду-2022.

«Очень сложный вопрос, может ли «Вашингтон» отпустить Овечкина. Не хотелось бы это обсуждать. Если будут новости, то мы скажем. Сейчас это разговоры вилами по воде и преждевременные обсуждения», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. 22 декабря лига официально объявила решение не отпускать игроков.