Жамнов ответил на вопрос о возможном участии Дацюка и Ковальчука на Олимпиаде-2022

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопрос о возможном участии форвардов Ильи Ковальчука и Павла Дацюка на Олимпиаде-2022.

«Насчёт Ковальчука лучше ответит он сам. Тяжело сказать по Дацюку. Давно без игровой практики. Давайте говорить открыто – у нас есть ребята помоложе, они достойны представлять Россию на Олимпийских играх», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).



Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.



Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. 22 декабря лига официально объявила решение не отпускать игроков.