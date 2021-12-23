Диджей «Йокерита» извинилась за инцидент с гимном Беларуси и взяла всю вину на себя

Перед началом встречи «Йокерит» – «Динамо» Минск произошёл скандал: в Хельсинки не включили гимн Беларуси. А потом поставили гимн Палау (государство-архипелаг в Микронезии, находится в Тихом океане). После матча диджей «Йокерита» Аманда Харкимо выступила с извинениями.



«Я приношу свои искренние извинения за исполнение неверного гимна перед началом вчерашнего матча с участием команды «Динамо» (Минск).



Это абсолютно не было связано ни с чем иным, кроме как с отсутствием моего внимания. Поскольку нашими соперниками, в основном, являются российские команды, я была готова исполнить гимн Российской Федерации. Я осознала, что мы играем с командой из Беларуси только в тот момент, когда диктор попросил зрителей встать перед исполнением национальных гимнов Беларуси и Финляндии. В этот момент я запаниковала и стала искать на компьютере «BEL, Valko-Venäjä» и ничего не нашла. Потом слова «anthem» и в конце «Belarus».



К этому моменту на арене уже очень долго было тихо и гимн, который я исполнила, был единственным вариантом, который я смогла найти. Я исполняла гимн Беларуси много раз, но в тот момент я просто не смогла его найти и не могу понять почему. Я исполнила неверный гимн и очень сожалею об этой ошибке. Правильный гимн был в моем плейлисте все время передо мной под названием «BLR», я просто запаниковала и всё испортила.



Я совершила огромную ошибку, и время для нее было очень неудачным. Ни «Йокерит», ни кто-либо другой не имеют к этому никакого отношения. Я очень сожалею и никогда бы не стала проявлять неуважение ни к какому-либо национальному гимну, ни к какой-либо нации или специально смешивать политику со спортом.



Я совершила эту ошибку и никто другой. И это действительно была ошибка. Я прошу прощения у всех болельщиков минского «Динамо», у всех игроков, руководства и персонала. Я действительно не хотела проявить неуважение к кому-либо из вас.



Я прошу прощения у всех. Мне очень жаль», – цитирует Харкимо официальный сайт финского клуба.

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