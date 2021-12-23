Путин ответил на вопрос, готова ли Уфа провести чемпионат мира по хоккею

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о том, готова ли Уфа принять чемпионат мира по хоккею.

«Не готов говорить, готова ли Уфа принять чемпионат мира по хоккею. Насколько я знаю, ближайший ЧМ планируется в Петербурге. Всё зависит от международной федерации и логистики, но Уфа в состоянии провести соревнования самого высокого уровня», – сказал Путин на пресс-конференции.

Напомним, игры турнира примет новый стадион — спортивно-концертный комплекс «Петербургский», который будет достроен к началу чемпионата. Вместимость арены составит 21,5 тыс. человек. Также матчи ЧМ-2023 пройдут в «Ледовом дворце».



Также в 2023 году в Омске и Новосибирске состоится молодёжный чемпионат мира.