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Путин ответил на вопрос, готова ли Уфа провести чемпионат мира по хоккею

Путин ответил на вопрос, готова ли Уфа провести чемпионат мира по хоккею
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Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о том, готова ли Уфа принять чемпионат мира по хоккею.

«Не готов говорить, готова ли Уфа принять чемпионат мира по хоккею. Насколько я знаю, ближайший ЧМ планируется в Петербурге. Всё зависит от международной федерации и логистики, но Уфа в состоянии провести соревнования самого высокого уровня», – сказал Путин на пресс-конференции.

Напомним, игры турнира примет новый стадион — спортивно-концертный комплекс «Петербургский», который будет достроен к началу чемпионата. Вместимость арены составит 21,5 тыс. человек. Также матчи ЧМ-2023 пройдут в «Ледовом дворце».

Также в 2023 году в Омске и Новосибирске состоится молодёжный чемпионат мира.

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