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«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Ак Барс» одержал победу над «Барысом», трижды отыгравшись по ходу матча

«Ак Барс» одержал победу над «Барысом», трижды отыгравшись по ходу матча
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Казанский «Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» со счётом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

Первую шайбу в игре забросил нападающий «Барыса» Якоб Берглунд с передачи Егора Петухова. На 12-й минуте казанцы сравняли счёт, автором заброшенной шайбы стал Артём Лукоянов, результативные баллы также набрали Никита Лямкин и Кирилл Адамчук.

На 18-й минуте «Барыс» вышел вперёд во второй раз, гол забил канадский форвард Коди Куник, ему ассистировал Линден Вей. Подопечные Дмитрия Квартальнова отыгрались на 30-й минуте в ситуации «пять на четыре», автором шайбы стал нападающий Кирилл Панюков, в качестве ассистентов выступили Джордан Уил и Стимен Кэмпфер.

«Барыс» сумел повести в счёте в третий раз на 32-й минуте, благодаря шайбе Егора Петухова. Автором передачи стал Дмитрий Гурков. «Ак Барс» отыгрался в большинстве снова на 49-й минуте, автором шайбы стал защитник Дмитрий Юдин, ассистентами выступили Дмитрий Кагарлицкий и Артём Галимов.

Впервые в матче хозяева вышли вперёд на 52-й минуте, гол забил форвард Джордан Уил, передача на счету Стивена Кэмпфера. Заключительную шайбу во встрече на 59-й минуте забросил Лукоянов, оформив дубль. Результативный балл также заработал Данис Зарипов.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Берглунд (Петухов) – 09:42' (5x5)   1:1 Лукоянов (Лямкин, Адамчук) – 11:21' (5x5)   1:2 Куник (Вей) – 17:55' (5x5)   2:2 Панюков (Уил, Кэмпфер) – 29:46' (5x4)   2:3 Петухов (Гурков) – 31:36' (5x5)   3:3 Юдин (Галимов, Кагарлицкий) – 48:06' (5x4)   4:3 Уил (Кэмпфер) – 51:45' (5x5)   5:3 Лукоянов (Зарипов) – 58:04' (5x5)
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