«Ак Барс» одержал победу над «Барысом», трижды отыгравшись по ходу матча

Казанский «Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» со счётом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
Первую шайбу в игре забросил нападающий «Барыса» Якоб Берглунд с передачи Егора Петухова. На 12-й минуте казанцы сравняли счёт, автором заброшенной шайбы стал Артём Лукоянов, результативные баллы также набрали Никита Лямкин и Кирилл Адамчук.
На 18-й минуте «Барыс» вышел вперёд во второй раз, гол забил канадский форвард Коди Куник, ему ассистировал Линден Вей. Подопечные Дмитрия Квартальнова отыгрались на 30-й минуте в ситуации «пять на четыре», автором шайбы стал нападающий Кирилл Панюков, в качестве ассистентов выступили Джордан Уил и Стимен Кэмпфер.
«Барыс» сумел повести в счёте в третий раз на 32-й минуте, благодаря шайбе Егора Петухова. Автором передачи стал Дмитрий Гурков. «Ак Барс» отыгрался в большинстве снова на 49-й минуте, автором шайбы стал защитник Дмитрий Юдин, ассистентами выступили Дмитрий Кагарлицкий и Артём Галимов.
Впервые в матче хозяева вышли вперёд на 52-й минуте, гол забил форвард Джордан Уил, передача на счету Стивена Кэмпфера. Заключительную шайбу во встрече на 59-й минуте забросил Лукоянов, оформив дубль. Результативный балл также заработал Данис Зарипов.
- 23 декабря 2021
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