Хартли сообщил о возможности подписания новичков «Авангардом» до трансферного дедлайна

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Металлургом» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Я очень доволен матчем, очень доволен тем, как ребята себя показали. Здорово забросили шайбу во втором периоде и трижды нейтрализовали меньшинство в третьем. Мы не позволили им получить никакой энергии из того большинства, потому что иногда ты забиваешь, а иногда это просто придаёт тебе дополнительный драйв и стимул, но мы не дали им этого извлечь. Не только здорово нейтрализовали меньшинство, но также здорово давили и не давали противнику давить. Плюс к этому мы запирали их в собственной зоне, несмотря на то что вели по счёту. Поэтому я в целом очень доволен тем, как мы сегодня себя показали.



Отсутствие Толчинского и Семёнова сегодня в составе? Они оба приболели. Но сейчас, в это время года, это нормально – люди в целом и игроки болеют.



Первое впечатление по Сведбергу? И прошу ли руководство ещё о каком-то усилении в оставшиеся дни? Я думаю, что Виктор отлично впишется в нашу команду: он габаритный игрок, здорово обороняется, очень уверенно играет – в плей-офф это будет крайне важно, вот такие габаритные ребята. Алексей Волков, как любой другой генеральный менеджер клуба, всегда ищет способы для того, чтобы улучшить команду, и, наверное, у всех одно правило: до самого дедлайна ты стараешься какие-то варианты прорабатывать.



Неучастие игроков НХЛ в Олимпиаде станет ударом по популярности хоккея, по его развитию в тех странах, где он не очень популярен? Из того, что я прочитал – естественно, я не обладаю какой-то информацией из первых рук – всё связано просто с коронавирусом, и здесь даже не вопрос популярности какого-то вида спорта. Всё дело именно в пандемии: сейчас в Канаде и в США ситуация не очень хорошая, больницы наполнены, и благополучие населения становится гораздо важнее, чем любые какие-то спортивные вопросы. Но НХЛ проводит отличную работу по популяризации хоккея, равно как и КХЛ здесь, поэтому я думаю, что здесь никаких проблем не должно быть», — цитирует Хартли пресс-служба клуба.