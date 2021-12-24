Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 24 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 24 декабря.
В Западной конференции первое место занимает санкт-петербургский СКА, набравший 58 баллов после 41 встречи. На один балл отстаёт московское «Динамо», накануне разгромившее «Автомобилист» (7:1). Третью строчку занимает финский «Йокерит», имеющий в своём активе 56 очков после 42 матчей.
На Востоке продолжает лидировать «Металлург», в последней встрече уступивший «Авангарду» (2:4). Подопечные Ильи Воробьёва набрали 63 очка после 41 игры. Следом идёт «Трактор», имеющий в своём активе 61 балл после 43 встреч. Челябинцы вчера, 23 декабря, одержали победу над «Северсталью» (6:1). Замыкает тройку «Ак Барс», накануне одолевший «Барыс» (5:3). У казанцев 55 баллов после 41 игры.
В зону плей-офф на Западе входят: СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Локомотив», «Северсталь», «Спартак», «Торпедо».
На Востоке в восьмёрке сильнейших: «Металлург», «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик», «Барыс».
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