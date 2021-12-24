С. Зубов: проспали начало матча с Канадой, удивляться нечему

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов поделился эмоциями после поражения России в матче с Канадой (4:6).
«Начало матча проспали. Удивляться нечему, сборная Канады обычно выходит на игры заряженной. Мы не смогли ничего противопоставить. Были ошибки, ненужные удаления в безобидных ситуациях. Первый период был сложный. Во втором ребята вышли с другим настроем. На какое-то время удалось перехватить инициативу. Должны были забивать пять на пять, получилось забросить в большинстве. Первый период повлиял на исход матча», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря в 0:30 мск.
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