Зубов — о карантине в Канаде: тяжёлые условия. Носим браслеты, как в заточении

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов поделился впечатлениями об игре нападающего Матвея Мичкова в матче с Канадой (4:6) и ожиданиями от грядущего чемпионата мира.



«Мичков у нас такой один на данный момент, неплохо смотрелся, не уступал в единоборствах. Где-то переигрывал отрезки. Первое звено выходило, и у нас появлялись моменты. Той остроты, что создавало первое звено, от других звеньев не хватило. Бросок у Матвея есть.



Совершенно без понятия, что будет происходить в Ред-Дир. Но вы правы, это не Эдмонтон. Мы туда едем играть. Условия тяжёлые, мы сидели на карантине первые три дня, потом даже продлили. Строго отель – автобус – дворец и обратно. Носим браслеты, как в заточении. Все команды в таких условиях, жаловаться нет смысла. Приехали сюда играть и выигрывать. Несомненно, отсутствие игроков из НХЛ на Олимпиаде будет дополнительной мотивацией для ребят. Обязательно донесём им информацию в нужный момент», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.