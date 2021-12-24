Видеообзор товарищеского матча Канада — Россия перед МЧМ-2022

Молодёжная сборная России по хоккею провела контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира — 2022. Завершилась игра победой сборной Канады со счётом 6:4. Матч прошёл в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».



В составе сборной России отличились Матвей Мичков, которому удалось дважды поразить ворота соперников, Никита Чибриков и Александр Пашин. У канадцев забивали Мэйсон Мактавиш (дубль), Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Коннор Бедард.

Видеообзор прошедшей встречи можно посмотреть по ссылке.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире подопечные Сергея Зубова сыграют с командой Швеции. Игра пройдёт в понедельник, 27 декабря, начало — в 0:30 мск.