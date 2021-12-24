Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» подписали контракт новичка с голкипером молодёжной сборной Канады

«Рейнджерс» подписали контракт новичка с голкипером молодёжной сборной Канады
Комментарии

«Нью-Йорк Рейнджерс» сообщил о подписании контракта с голкипером молодёжной сборной Канады Диланом Гарандом.

Как сообщает президент и генеральный менеджер клуба Крис Друри на официальном сайте, соглашение новичка заключено сроком на три года.

В текущем сезоне Гаранд принял участие в 19 матчах Западной хоккейной лиги за «Кэмлупс», одержав 15 побед при 93,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,85.

19-летний голкипер попал в заявку молодёжной сборной Канады на МЧМ-2022. В прошлом сезоне он стал серебряным призёром на молодёжном чемпионате мира 2021 года, проведя один матч. Гаранд был выбран «Рейнджерс» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 103-м номером.

«Рейнджерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 42 балла после 30 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021