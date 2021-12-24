«Рейнджерс» подписали контракт новичка с голкипером молодёжной сборной Канады

«Нью-Йорк Рейнджерс» сообщил о подписании контракта с голкипером молодёжной сборной Канады Диланом Гарандом.
Как сообщает президент и генеральный менеджер клуба Крис Друри на официальном сайте, соглашение новичка заключено сроком на три года.
В текущем сезоне Гаранд принял участие в 19 матчах Западной хоккейной лиги за «Кэмлупс», одержав 15 побед при 93,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,85.
19-летний голкипер попал в заявку молодёжной сборной Канады на МЧМ-2022. В прошлом сезоне он стал серебряным призёром на молодёжном чемпионате мира 2021 года, проведя один матч. Гаранд был выбран «Рейнджерс» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 103-м номером.
«Рейнджерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 42 балла после 30 матчей.
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